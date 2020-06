Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier N'Golo Kanté ?

Publié le 9 juin 2020 à 23h15 par La rédaction

Titulaire indiscutable à Chelsea depuis son arrivée, l’international français N’Golo Kanté serait toujours dans les petits papiers de Leonardo au PSG pour la saison prochaine, bien que la piste soit jugée trop onéreuse. Et Kanté pourrait avoir un bon de sortie…

N’Golo Kanté au PSG, est-ce toujours possible ? Il y a plusieurs mois, l’international français de Chelsea annonçait qu’il avait déjà refusé plusieurs approches de la part de la direction parisienne, et affirmait qu’il était très heureux du côté de Chelsea. Titulaire indiscutable sous les ordres de Frank Lampard, Kanté continue d’impressionner, notamment grâce à son volume de jeu stratosphérique en Premier League et en Ligue des Champions. Cependant, la politique de transferts de Chelsea « one-in, one-out » (une arrivée, un départ) pourrait changer l’avenir de l’international français…

« One-in, one-out », la nouvelle politique de Chelsea