Mercato - PSG : Deux défenseurs de Tuchel dans le viseur d'un grand club ?

Publié le 9 juin 2020 à 22h45 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier ne prolongeront probablement pas au PSG. Les deux latéraux se cherchent une porte de sortie et un prétendant serait très intéressé à l'idée de récupérer les deux joueurs.

Le PSG s'apprête à renouveler son effectif en profondeur. Leonardo, le directeur sportif parisien, a décidé d’apporter de gros changements au sein de l’effectif du PSG et s’active sur de nombreux fronts. Au même titre qu’Edinson Cavani et de Thiago Silva, les contrats de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier ne seront pas prolongés. Des départs gratuits qui intéresseraient de nombreux cadors européens en quête d’éléments à moindre coût. La Juventus serait très intéressée par la situation contractuelle des deux latéraux du PSG et pourrait rapidement passer à l’action dans les prochaines semaines.

La Juve veut Kurzawa et Meunier