Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 3 juin 2020 à 21h15 par H.G.

Alors que son contrat au PSG ne sera pas prolongé à l’issue de la saison en cours, Thomas Meunier aurait pris la décision de mettre un terme à son aventure parisienne avant même la fin de l’exercice 2019/2020.

Après quatre saisons au PSG, Thomas Meunier devrait selon toute vraisemblance quitter le club de la capitale en fin de saison. Arrivant au terme de son contrat à cette date, l’international belge de 28 ans ne sera pas prolongé par les dirigeants parisiens, eux qui ne souhaiteraient pas satisfaire ses demandes financières pour un nouveau contrat et qui ne lui auraient plus parlé de renouveler son contrat depuis l’automne dernier. Face à cette situation, l’ancien joueur de Bruges s’est lancé en quête d’un nouveau point de chute alors que son nom a été cité du côté du Borussia Dortmund et du Napoli. Cependant, dans une année de compétition perturbée par la crise sanitaire du COVID-19, la saison 2019/2020 ne se terminera réellement qu’en aout prochain avec la fin de la Ligue des Champions. Par conséquent, tandis que bon nombre de joueurs verront leur contrat expirer le 30 juin prochain, la FIFA a suggéré aux clubs de prolonger les contrats de ces éléments de deux mois supplémentaires pour terminer la saison. Cependant, il se pourrait que cette manière de procéder ne soit pas du goût de Thomas Meunier…

Meunier ne voudrait pas terminer la saison avec le PSG !