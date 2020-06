Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si le Barça tenait déjà son Neymar ?

Publié le 9 juin 2020 à 16h30 par T.M.

Bien que cela soit compliqué, même impossible pour certains, le FC Barcelone serait toujours à l’affût pour le retour de Neymar. A voir maintenant comment cela aboutira, mais les Catalans pourraient déjà avoir la même chose entre les mains…

Reverra-t-on un jour Neymar sous le maillot du FC Barcelone ? Ayant quitté le club catalan en 2017 pour le PSG, le Brésilien regretterait actuellement ce choix. L’été dernier, il a ainsi tout fait pour retrouver le Camp Nou, mais se heurtant à l’intransigeance de Leonardo, Josep Maria Bartomeu n’avait pu arriver à ses fins. Pas de quoi refroidir le président du Barça. En effet, un retour à la charge était prévu pour Neymar, mais les plans ont été chamboulés à cause du coronavirus. Donnant désormais la priorité à Lautaro Martinez, les Blaugrana n’auront pas les moyens d’assumer l’arrivée de l’Argentin et celle du Brésilien. Pour autant, malgré cette situation, en Espagne, on assure toujours que Bartomeu aurait toujours un infime espoir de réaliser ce gros coup pour la dernière année de son mandat de président. Mais le Barça a-t-il réellement besoin de Neymar ?

Neymar, un dossier à oublier ?

De l’autre côté des Pyrénées, le feuilleton Neymar ne cesse d’animer l’actualité. Et ce lundi, c’est Mundo Deportivo qui avait lâché une bombe. En effet, selon le média ibérique, le joueur du PSG aurait lâché à certains de ses coéquipiers : « Je veux absolument retourner au FC Barcelone ». En coulisses, le protégé de Thomas Tuchel ne perdrait donc pas espoir de reporter le maillot du FC Barcelone. Mais cela est-il réellement possible avec le contexte actuel ? Comme l’a expliqué As dans la foulée, cela serait « utopique » d’imaginer l’ami de Lionel Messi le retrouver en Catalogne, notamment pour des raisons financières. En effet, le Barça n’aurait tout simplement pas les moyens d’assumer une telle opération, tout en devant prendre en charge le salaire de Neymar, et ce même si ce dernier venait à faire un effort en le réduisant. De plus, la presse espagnole assurait également ces derniers jours que Leonardo ne comptait en aucun cas sur un échange de joueurs, l’option pourtant privilégiée par Josep Maria Bartomeu, pour réaliser un transfert de Neymar.

« Trincao lui ressemble »