Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet Mbappe peut-il fonctionner ?

Publié le 9 juin 2020 à 7h45 par La rédaction

Le quotidien espagnol AS affirme que le PSG aurait un plan précis pour prolonger Kylian Mbappe. Analyse.

Ce lundi, le quotidien AS a affirmé que le PSG pourrait profiter de la tendance déflationniste du marché du fait de la crise sanitaire pour tenter un coup en vue de la prolongation de Kylian Mbappe. Selon le média sportif espagnol, les dirigeants parisiens pourraient rapidement proposer une offre de contrat XXL à Kylian Mbappe, avec un bail de cinq ans et une clause de sortie spéciale Madrid pour rassurer le joueur, valable à partir juin 2021 et fixée à un prix déterminé à l’avance, dont on peut imaginer qu’il sera plus élevé que celui que devrait verser le Real si Mbappe ne prolongeait pas et se trouvait à un an de la fin de son contrat.

Il faut d’abord convaincre Mbappe sur le fond

Cette démarche a peu de chances d’aboutir (même si elle est susceptible de brouiller légèrement la relation Mbappe-Real si le Français y prête attention), et ce pour une raison simple : si Mbappe souhaite rejoindre le Real Madrid, il ne prolongera pas afin de se retrouver à un an de la fin de son contrat l’an prochain, pour que son transfert soit plus abordable pour le club merengue. Pour convaincre Mbappe de prolonger, il est primordial que le PSG mette en face un projet sportif présentant des perspectives supérieures à celles du Real. Le contrat XXL est un passage nécessaire, mais loin d’être suffisant.