Mercato - ASSE : Puel aurait identifié le successeur de Bouanga !

Publié le 9 juin 2020 à 7h00 par A.M.

Compte tenu de la crise actuelle, Claude Puel pourrait être contraint de se résoudre à laisser filer Denis Bouanga, pourtant son joueur clé. Dans cette optique, l'ASSE aurait identifié son successeur en Ligue 2.

Cet été, un joueur risque de faire parler de lui du côté de l'AS Saint-Etienne : Denis Bouanga. Et pour cause, recruté pour 4,5M€ il y a un an en provenance de Nîmes, l'international gabonais a réalisé une très grosse saison. Par conséquent, Claude Puel compte sur lui afin d'être son leader offensif pour la saison prochaine, mais dans le même temps, la direction du club du Forez se verrait bien le céder afin de renflouer ses caisses. Il faut dire que Denis Bouanga possède la valeur marchande la plus élevée de l'effectif stéphanois avec Wesley Fofana. Et alors que la Stade Rennais a déjà transmis une offre de 12M€, comme révélé par le10sport.com, l'ASSE réclamerait 15M€ pour lâcher son meilleur buteur de la saison.

Chouaref pour oublier Bouanga ?