Mercato - OM : Villas-Boas tient son nouveau Kamara !

Publié le 9 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'il vient de signer son premier contrat professionnel à l'OM, Aaron Kamardin (18 ans) rêve de suivre les traces d'un certain Boubacar Kamara.

Comme promis par la direction, l'Olympique de Marseille se concentre sérieusement sur la formation ces dernières semaines. Ainsi, en plus de Boubacar Kamara, Maxime Lopez ou encore Lucas Perrin, qui ont un rôle en équipe première, le club phocéen souhaite s'appuyer sur plusieurs jeunes marseillais. Le cas Isaac Lihadji a laissé des traces et alors que Marley Aké prend ses marques au sein du groupe d'André Villas-Boas, l'OM a proposé un premier contrat professionnel à huit jeunes issus de son centre de formation. Et Aaron Kamardin (18 ans) a déjà paraphé son premier bail. Le jeune défenseur central souhaite d'ailler prendre exemple sur Boubacar Kamara.

Kamardin veut s'inspirer de Kamara