Mercato - PSG : L’énorme révélation de Dybala sur l’intérêt du PSG !

Publié le 10 juin 2020 à 3h15 par A.M.

De retour au poste de directeur sportif du PSG l'été dernier, Leonardo n'a pas tardé à renforcer l'effectif parisien et a visiblement cherché à faire un gros puisque Paulo Dybala confirme les contacts avec le club de la capitale.

L'été dernier, Leonardo n'a pas chômé sur le mercato. De retour au poste de directeur sportif, le Brésilien a effectivement bouclé de nombreux renforts dont les dossiers avaient été entamés avant son arrivée. Toutefois, en fin de marché, il a attiré Mauro Icardi et Keylor Navas, ses deux gros coups de l'été. Mais avant cela, Leonardo a tenté un plus gros coup encore en négociant le recrutement de Paulo Dybala, notamment pour anticiper l'éventuel départ de Neymar qui faisait alors le forcing pour retourner au FC Barcelone. Et l'attaquant argentin de la Juventus a confirmé les contacts avec le PSG.

Dybala a recalé le PSG !