Mercato - PSG : Leonardo espère toujours berner le Barça !

Publié le 10 juin 2020 à 0h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain n’auraient jamais cessé de suivre Miralem Pjanic, alors que le FC Barcelone semblait avoir pris une large avance.

Il est l’un des gros dossiers du moment. Le 24 avril, nous vous révélions en exclusivité que Leonardo a noué un premier contact avec l’entourage de Miralem Pjanic, qui pourrait bien être vendu par la Juventus. Depuis, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a toutefois vu le FC Barcelone faire irruption dans ce dossier. La Juve et le Barça négocieraient en effet depuis plusieurs semaines sur un échange entre Pjanic et le Brésilien Arthur Melo. Ce n’est pas tout, puisqu’en plus du PSG et du Barça, le Bosnien serait également courtisé par Chelsea.

Leonardo n’a jamais lâché Pjanic