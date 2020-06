Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De grandes retrouvailles au programme pour Thiago Silva ?

Publié le 9 juin 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

L'avenir de Thiago Silva semble plus que jamais s'inscrire loin du Paris Saint-Germain. Leonardo a visiblement tranché et le contrat du Brésilien ne devrait pas être renouvelé. Arrivé en 2012, O Monstro pourrait donc quitter le PSG dans les prochaines semaines. Et sa future destination se confirme.

Huit ans après son arrivée au Paris Saint-Germain avec le statut de meilleur défenseur du monde, Thiago Silva semble plus que jamais sur le départ. L'Equipe a en effet révélé que Leonardo avait signifié au défenseur brésilien que son contrat ne serait pas renouvelé. Son bail arrivant à échéance le 30 juin, l'avenir d' O Monstro semble donc s'inscrire très loin du PSG, bien qu'une ultime pige pour terminer la Ligue des Champions soit envisagée. Et pourquoi pas finir en beauté sa carrière parisienne entamée en 2012. Quoi qu'il en soit, Thiago Silva doit désormais envisager son futur ailleurs qu'à Paris, et l'Angleterre semble être un point de chute qui prend forme.

Ancelotti n'a pas oublié Thiago Silva

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Everton semble avoir un avantage dans ce dossier, à savoir Carlo Ancelotti. En effet, le technicien italien aurait directement appelé Thiago Silva afin de le convaincre de le rejoindre au sein de l'autre club de Liverpool. Il faut dire que les deux hommes se connaissent très bien puisque lorsque O Monstro débarque au Milan AC en décembre 2008, Carlo Ancelotti en est le coach. Le défenseur arrivé de Fluminense ne jouera jamais de rencontres officielles sous les ordres de l'Italien en raison de son statut d'extracommunautaire qui l'a poussé à attendre six mois avant de pouvoir être aligné. Mais il a toutefois côtoyé le Mister avec les Rossoneri jusqu'au départ de ce dernier le 31 mai 2009. En revanche, les deux hommes ont se sont retrouvés en 2012 au PSG, Thiago Silva ayant été le capitaine de Carlo Ancelotti durant une saison. Et le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, en tant que joueur et entraîneur, espère bien collaborer une fois encore avec le Brésilien.

La Premier League en ébullition