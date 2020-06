Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste étrangère se précise pour Thiago Silva !

Publié le 9 juin 2020 à 14h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens alors qu’il ne devrait pas prolonger du côté du PSG, Thiago Silva pourrait rapidement voir Everton se manifester pour tenter de le faire signer…

Carlo Ancelotti n’oublie pas ses anciens. Arrivé en décembre dernier à la tête d’Everton, le coach italien chercherait à renforcer son équipe en vue d’un nouveau projet, qui permettrait aux Toffees de concurrencer les plus grands clubs de Premier League dans la course à la Ligue des Champions. En fin de contrat à la fin du mois du côté du PSG, Thiago Silva ne devrait pas être prolongé par Leonardo, et pourrait se mettre à la recherche d’un nouveau club pour la saison prochaine. Et Everton serait une possibilité à ne pas négliger…

Thiago Silva, direction Everton ?