Mercato - OM : La vente de Morgan Sanson confiée à… Pini Zahavi !

Publié le 9 juin 2020 à 14h15 par T.M.

Du côté de l’OM, Morgan Sanson fait partie des joueurs dont la valeur marchande est la plus importante. Le vendre serait donc une bonne nouvelle face à la situation actuelle et cette mission qui aurait été confiée à Pini Zahavi.

Déjà dans le rouge avant la crise liée au coronavirus, l’OM est désormais dans une situation financière plus que compliquée. Dans le collimateur du fair-play financier, Jacques-Henri Eyraud va devoir résoudre cela et le plan serait de vendre pour 60M€ afin de diminuer le déficit. Mais où trouver l’argent et avec quel joueur ? Alors que Paul Aldridge est arrivé pour faciliter les affaires du côté de la Premier League, il faut désormais désigner les joueurs qui partiront. La solution serait de se séparer des éléments à haute valeur marchande comme Boubacar Kamara ou Morgan Sanson. Très apprécié en Premier League, où il a déjà été annoncé ces derniers mois, l’ancien de Montpellier pourrait donc être la belle vente de l’OM cet été. D’ailleurs, la direction phocéenne aurait pris une grosse décision à ce sujet.

Après Neymar, Sanson ?