Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Diego Simeone réclame toujours une star du PSG !

Publié le 9 juin 2020 à 17h15 par A.M.

En fin de contrat à l'issue du mois, Edinson Cavani ne devrait pas poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain. Mais le Matador ne manque pas d'opportunités pour rebondir, notamment du côté de l'Atlético de Madrid.

Le transfert définitif de Mauro Icardi, recruté pour 50M€, hors bonus, semble clairement mettre fin aux espoirs d'Edinson Cavani d'être prolongé au PSG alors que son contrat arrive à échéance le 30 juin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Inter Milan est d'ailleurs en pole position pour récupérer le Matador cet été. Administrateur délégué des Nerazzurri , Giuseppe Marotta a d'ailleurs confirmé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport qu'Edinson Cavani « est opportunité » pour le club lombard compte tenu de statut de joueur libre. Toutefois, l'Atlético de Madrid n'a toujours pas abandonné cette piste.

Simeone veut Cavani