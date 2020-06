Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi pour 50M€, un deal gagnant-gagnant pour l’Inter et le PSG !

Publié le 10 juin 2020 à 5h00 par T.M.

En parvenant à faire baisser le prix de Mauro Icardi, Leonardo a permis au PSG de réaliser un énorme coup. Une belle affaire dont on se réjouit également du côté de l’Inter Milan.

C’est donc désormais officiel, Mauro Icardi est un joueur du PSG à part entière. Prêté par l’Inter Milan cette saison, l’Argentin va rester dans la capitale. En effet, Leonardo est parvenu à un accord avec les Lombards pour le transfert définitif du natif de Rosario. Bien qu’une option d’achat à 70M€ était activable par le PSG, le directeur sportif brésilien était parti négocier avec l’Inter afin de faire baisser le prix étant donné le contexte actuel. Et cela a été chose faite puisque le montant d’Icardi serait de 50M€ + 8M€. Une belle réduction qui permet aux Parisiens de réaliser une très belle affaire avec un prix de cet ordre pour un buteur du calibre de Mauro Icardi.

« Nous sommes satisfaits de l’accord trouvé avec le PSG »