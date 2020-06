Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel profil choisira Leonardo pour remplacer Thiago Silva ?

Publié le 10 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Cela sera donc acté, Thiago Silva ne poursuivra pas au PSG la saison prochaine. Mais vers qui pourrait alors se tourner Leonardo pour pallier le départ du Brésilien ?

La nouvelle est tombée ce lundi soir : le PSG aurait décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec Thiago Silva. Arrivant au terme de son contrat, le Brésilien de 35 ans ne sera pas prolongé et est donc poussé à se trouver à un nouveau challenge. Une nouvelle ère va donc débuter dans la capitale où le défenseur central avait posé ses valises en 2012. La question est désormais de savoir qui viendra remplacer Thiago Silva. A ce sujet, Loïc Tanzi pense avoir une petite idée. Sur Twitter , interrogé sur la succession du capitaine du PSG, le journaliste de RMC a assuré : « Il va falloir regarder du côté de l’Italie ».

Le bonheur en Italie ?

Le prochain défenseur du PSG pourrait donc se trouver en Italie. Forcément, avec cette indication, tous les regards se tournent vers Kalidou Koulibaly. Depuis plusieurs semaines désormais, le défenseur de Naples est annoncé dans le collimateur de Leonardo. Cependant, son prix aux alentours de 100M€ pourrait refroidir. Autre piste onéreuse, celle menant à Milan Skriniar. Le Slovaque de l’Inter Milan serait estimé à 80M€, ce qui pourrait également être un frein. La solution pourrait finalement se trouver du côté du Milan AC, l’ancien club du directeur sportif du PSG. En effet, comme vous l’avait dévoilé Le 10 Sport, le nom d’Alessio Romagnoli (Milan AC) est toujours évoqué au sein de la direction parisienne. A moins que Leonardo ne se penche sur un autre profil à l’instar de Daniele Rugani (Juventus), Kostas Manolas (Naples) ou Luiz Felipe (Lazio). Et si la solution était finalement de faire encore plus de confiance à Tanguy Kouassi, qui pourrait bien signer son premier contrat au PSG ?