Mercato - PSG : Mauvais signe pour la prolongation de Neymar ?

Publié le 10 juin 2020 à 0h45 par La rédaction

Un élément intervenu ces derniers jours constitue un bien mauvais signe pour la prolongation de Neymar au PSG. Analyse.

Ces derniers jours, L’Equipe et Le Parisien ont affirmé de manière formelle que le PSG ne prolongerait pas Thiago Silva, Leonardo ayant joint le défenseur central brésilien pour lui signifier qu’il ne comptait pas lui transmettre d’offre pour un nouveau contrat. De son côté RMC Sport évoque une prolongation de deux mois pour finir la saison actuelle. En clair, il apparaît désormais acté que Thiago Silva ne sera pas prolongé en vue de l’an prochain.

Le cas Thiago Silva

Au-delà du choix sportif de ne pas miser sur Thiago Silva pour l’avenir, cette décision pourrait bien témoigner de certaines évolutions dans le dossier Neymar. En effet, Thiago Silva figurant parmi les plus proches amis du crack brésilien dans le vestiaire du PSG, son départ pourrait bien signifier que la direction parisienne ne croit plus en une possible prolongation de son attaquant star. Le signal émis en tout cas n’est pas favorable.