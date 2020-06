Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Verratti, le PSG est fixé !

Publié le 10 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que son contrat a été prolongé jusqu’en 2024 à l’automne dernier, Marco Verratti aurait prévu d’honorer son engagement avec le PSG jusqu’à son terme, soit 12 saisons complètes à Paris.

Arrivé sur la pointe des pieds de Pescara qui évoluait alors en Serie B, Marco Verratti a mis tout le monde d’accord dès ses premiers mois au PSG en 2012. Au fil des saisons, l’international italien, surnommé Le Petit Hibou , a vu son statut, importance et popularité grimper auprès des supporters et des observateurs jusqu’à devenir indiscutable. À l’instar de Marquinhos qui est pour sa part arrivé au PSG à l’été 2013, Marco Verratti est un cadre du PSG et a prolongé son contrat comme le Brésilien jusqu’en juin 2024. Et alors qu’il a souvent été annoncé au FC Barcelone ou plus récemment à la Juventus, Verratti aurait les idées claires pour son avenir.

Verratti bien au PSG, jusqu’en 2024 ?