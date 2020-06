Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Lionel Messi bientôt réglé ?

Publié le 10 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que la clause dans le contrat de Lionel Messi ne serait plus un problème, le FC Barcelone doit tout de même se pencher sur la prolongation de l’Argentin. Un gros dossier qui pourrait bien prochainement être réglé.

Arrivé au FC Barcelone dès son plus jeune âge, Lionel Messi fait toujours le bonheur du club catalan. Mais jusqu’à quand ? Dernièrement, les Blaugrana s’inquiétaient de voir La Pulga activer la clause dans son contrat lui permettant de partir si elle en avait envie. Finalement, ce ne sera pas le cas. Une bonne nouvelle pour le Barça, mais l’ombre d’un possible départ de Messi n’aurait pas encore disparu. En effet, le sextuple Ballon d’Or n’a plus qu’un an de contrat et pourrait donc être libre à l’été 2021. C’est pour cela que Josep Maria Bartomeu s’activerait depuis plusieurs semaines désormais pour acter la prolongation de Lionel Messi.

Un accord dans les prochaines semaines ?

Une bonne nouvelle pourrait prochainement tomber pour le FC Barcelone. En effet, à en croire les informations de Nicolo Schira, l’accord pour la prolongation de Lionel Messi pourrait rapidement être trouvé. Alors que Jorge Messi serait attendu la semaine prochaine en Catalogne, les discussions devraient se poursuivre avec la direction du Barça. Le dossier serait bien engagé et une issue positive pourrait ainsi prochainement être trouvée.