Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... Pini Zahavi préparerait un coup magistral à Marseille !

Publié le 10 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que la vente de l'Olympique de Marseille fait grandement parler ces dernières semaines, Pini Zahavi pourrait mettre son grain de sel dans ce dossier.

Les rumeurs entourant la vente de l'Olympique de Marseille se multiplient ces dernières semaines, notamment depuis l'information publiée par TMW selon laquelle le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal était en discussions avec Frank McCourt. Depuis, tout a été dit et les avis divergent sur cette épineuse question. Toutefois, un autre homme pourrait bien faire son apparition pour la vente de l'OM : Pini Zahavi. Le super-agent israélien s'est récemment rapproché de Morgan Sanson pour faciliter sa vente en Premier League, mais d'après Thibaud Vézirian, journaliste du groupe Canal et très actifs sur la question de la vente de l'OM, assure Pini Zahavi n'est pas là simplement pour l'ancien milieu de terrain du MHSC.

Zahavi va-t-il vendre l’OM ?