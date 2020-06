Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Frank McCourt préparé par Pini Zahavi ?

Publié le 9 juin 2020 à 20h15 par T.M.

Alors que Pini Zahavi aurait été chargé du départ de Morgan Sanson de l’OM, ce dossier pourrait bien en cacher un plus gros. Explications.

L’été promet d’être mouvementé à l’OM. En effet, avec la situation financière actuelle du club, Jacques-Henri Eyraud doit faire rentrer des liquidités. Et l’une des solutions pourrait venir de Morgan Sanson. L’ancien de Montpellier pourrait bien faire ses valises. D’ailleurs, selon les dernières informations de Thibaud Vézirian, ce dossier aurait été confié à Pini Zahavi. Le super agent israélien doit désormais ramener un gros chèque pour Sanson qui ferait alors du bien à l’OM. Toutefois, à en croire le journaliste, derrière cette mission confiée à Zahavi, la vente du club et le départ de Frank McCourt pourraient très bien se cacher…

« Je pense qu’il est là pour la vente du club »