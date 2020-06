Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Une destination surprenante pour Subasic ?

Publié le 9 juin 2020 à 19h50 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec l’AS Monaco, Danijel Subasic quitte le Rocher et dispose d’une proposition exotique.

Danijel Subasic n’aura pas le droit à une rallonge du côté de Monaco. Les dirigeants de la Principauté le laissent partir à la fin de son bail, qui court jusqu’au 30 juin. Au club depuis 2012, le gardien de but de 35 ans va donc pouvoir trouver un nouveau défi, certainement le dernier de sa belle carrière, lui qui a connu le sacre de champion de France en 2017 avec Monaco. Selon nos informations, Subasic a déjà reçu plusieurs propositions en Europe. Et il intéresse également Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Le portier croate aurait reçu une jolie proposition là-bas et serait intéressé par le projet.