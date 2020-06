Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud aurait bouclé un joli coup en interne !

Publié le 10 juin 2020 à 10h45 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, l’OM s’active pour faire signer leurs premiers contrats professionnels à ses jeunes pousses. Et cette semaine, ce serait au tour d’Ugo Bertelli, 17 ans, de parapher son premier contrat de 3 ans avec le club phocéen…

L’OM voudrait à tout prix éviter un fiasco à la hauteur de celui d’Isaac Lihadji. Le jeune ailier marseillais, international U19 français, avait refusé en début de saison de signer son premier contrat pro, ce qui a eu pour conséquence de remettre son avenir en question. Comme révélé par le10sport.com , le LOSC tiendrait la corde dans ce dossier, et l’OM devra s’asseoir sur la possibilité de voir sa pépite évoluer sous les couleurs du club phocéen la saison prochaine. Pour éviter à nouveau ce genre de cas, l’OM a déjà signé le premier contrat pro d'Aaron Kamardin et Richecarde Richard, et il ne compte pas s’arrêter là…

Ugo Bertelli bientôt professionnel ?