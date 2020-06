Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M’Baye Niang ne peut plus faire machine arrière !

Publié le 10 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

M’Baye Niang semblerait déterminé à quitter le Stade Rennais. Après avoir publiquement ouvert la porte à l’OM, le Français aurait fait part à ses agents de ses envies d’ailleurs.

Auteur d’une belle saison avec le Stade Rennais au cours de laquelle il a inscrit 10 buts en Ligue 1, M’Baye Niang (25 ans) pourrait quitter la Bretagne dès cet été, soit seulement un an après son arrivée. En effet, l’attaquant rennais est ouvert à l’idée d’aller arborer la tunique phocéenne la saison prochaine, bien qu’aucune discussion entre l’OM et Rennes n’ait eu lieu comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 6 juin. Cependant, Niang semble déterminé à signer à l’OM.

Niang fait tout pour partir de Rennes