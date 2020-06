Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un contrat colossal en vue pour M’Baye Niang ?

Publié le 10 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité de l’OM pour cet été, M’Baye Niang susciterait également de l’intérêt très loin d’Europe…

Malgré les difficultés financières auxquelles il doit faire face et le départ de plusieurs joueurs qui se profilent cet été (Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car seraient notamment concernés), l’OM souhaiterait avoir un effectif compétitif la saison prochaine et ciblerait pour cela M’Baye Niang. D’ailleurs, le Stade Rennais semble disposé à accepter un transfert à hauteur de 20M€ pour l’attaquant sénégalais, mais l’OM doit faire face à un autre problème.

Niang aurait un prétendant au Qatar…

Comme vous l’avait révélé Le 10 Sport dès le 6 juin dernier, il n’existe encore aucun direct entre l’OM et l’entourage de M’Baye Niang. Une tendance confirmée mardi par le journaliste Manu Lonjon, qui indique que le seul club à être passé à l’action dans ce dossier n’est quatre qu’un club… qatari ! Et Niang pourrait donc logiquement négocier un gros contrat s’il était disposé à rejoindre cette destination exotique plutôt que l’OM.