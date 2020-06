Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait les faveurs de ce crack espagnol

Publié le 9 juin 2020 à 23h30 par A.D.

Le Real Madrid aurait levé le pied pour Ferran Torres. En cas de retour en force sur ce dossier, le club madrilène, qui aurait les faveurs de la pépite de Valence, occuperait directement la pole position.

Zinedine Zidane serait toujours en position de force pour Ferran Torres. Très performant sous les couleurs de Valence, l'attaquant de 20 ans aurait tapé dans l’œil du coach du Real Madrid. Alors qu'il serait soumis à une lourde concurrence, le technicien français aurait laissé de côté ce dossier. Malgré tout, le Real Madrid serait toujours en excellente posture en ce qui concerne Ferran Torres.

Ferran Torres privilégierait le Real Madrid