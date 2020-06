Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho, et maintenant ?

Publié le 9 juin 2020 à 22h00 par Th.B.

Le FC Barcelone chercherait à se débarrasser de Philippe Coutinho afin de renflouer ses caisses ou de faciliter des échanges cet été. Néanmoins, le Brésilien qui va effectuer son grand retour au Barça après son prêt au Bayern Munich, ne dispose pas d’une grosse cote sur le marché.

Philippe Coutinho est le troisième joueur le plus cher de l’histoire du football derrière Kylian Mbappé et Neymar pour qui le PSG a cassé sa tirelire à l’été 2017 et 2018, soit au moment où le club parisien a levé l’option d’achat de 180M€ de son prêt convenue avec l’AS Monaco. Arrivé au FC Barcelone à l’hiver 2018 pour un transfert de 160M€ en incluant les bonus, Coutinho n’a jamais retrouvé son niveau affiché à Liverpool et a même été prêté pour l’intégralité de la saison au Bayern Munich l’été dernier. Réticent à s’aligner sur l’option d’achat de 120M€, le club bavarois va laisser le Brésilien retourner au FC Barcelone à l’intersaison. Le Barça ne compterait pas sur Philippe Coutinho en marge du prochain exercice, mais semble connaître bien des difficultés à se séparer de son milieu offensif.

Le dossier Coutinho au point mort ?