Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle porte de sortie à oublier pour Philippe Coutinho ?

Publié le 9 juin 2020 à 15h00 par T.M.

Alors que Philippe Coutinho n’entrerait pas vraiment dans les plans du FC Barcelone pour la saison prochaine, le Brésilien doit trouver un point de chute. Toutefois, cela semble très compliqué. Explications.

Le Bayern Munich ayant fait le choix de ne pas lever son option d’achat, Philippe Coutinho retournera donc prochainement au FC Barcelone. Toutefois, cela pourrait bien être bref. Bien que Quique Setien apprécie le Brésilien, la direction blaugrana semble plutôt d’avis pour se séparer une nouvelle fois du joueur de 27 ans et pourquoi pas définitivement. Reste encore à trouver preneur. Alors que Coutinho garderait certains partisans en Angleterre, cette opération XXL en refroidirait toutefois plus d’un. Dernièrement, il était expliqué que José Mourinho avait finalement fait une croix sur l’ancien de Liverpool en raison de la grosse indemnité de transfert et de son énorme salaire à prendre en charge en cas de prêt. Et l’entraîneur de Tottenham ne serait pas le seul dans cette position.

Chelsea refroidi ?