Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La future destination de Sergio Ramos pourrait être...

Publié le 9 juin 2020 à 14h30 par La rédaction

Initialement en fin de contrat en juin 2021 du côté du Real Madrid, Sergio Ramos pourrait rapidement prolonger son contrat pour une année supplémentaire à la Casa Blanca. L’international espagnol aurait un plan très clair en tête ; un plan qui pourrait le faire s’envoler en MLS à l’issue de son contrat. Explications.

Et si Sergio Ramos atterrissait aux Etats-Unis ? En fin de contrat en juin 2021, l’international espagnol pourrait rapidement prolonger son contrat du côté du Real Madrid. D’après les informations d’AS , Ramos pourrait prolonger son bail d’un an à la Casa Blanca, afin de lui permettre d’aller jusqu’à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et donc terminer son contrat au Real Madrid à 37 ans. Un plan bien échafaudé par l’intéressé, qui aurait déjà une idée très claire concernant son avenir proche et sur le long-terme…

Un dernier gros contrat à Madrid…

Ainsi, Sergio Ramos ne souhaiterait donc pas quitter le Real Madrid. Du moins, pas tout de suite. En effet, toujours selon les informations d’AS , l’international espagnol aimerait continuer de battre des records du côté du Real Madrid, et il voudrait donc dépasser Raul à la tête du classement des joueurs les plus capés de l’histoire des Merengues (Raul est à 741 capes avec le maillot du Real, Sergio Ramos a disputé 640 rencontres). Ramos souhaiterait également augmenter encore son nombre de sélections avec la Roja, lui qui est déjà le joueur le plus capé avec la sélection espagnole (170 sélections), dont il est le capitaine. Le plan de Ramos serait simple : il voudrait gagner une dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid, disputer encore deux compétitions internationales avec la Roja (l’Euro 2021 et la Coupe du Monde 2022 au Qatar), et ensuite se retirer. Mais cette retraite sera-t-elle définitive, ou seulement loin de l’Europe ?

… avant de s’envoler pour la MLS ?

Car en effet, Sergio Ramos serait intéressé à l’idée de jouer en MLS. Régulièrement de passage aux Etats-Unis pour ses vacances, l’international espagnol ne verrait pas d’un mauvais œil un départ du côté de la MLS pour y terminer sa carrière. Grand ami de David Beckham, qu’il a notamment invité à son mariage, Sergio Ramos pourrait donc avoir une possibilité de départ du côté de l’Inter Miami, alors que Beckham cherche toujours à développer la renommée et l’image de sa nouvelle franchise de première division américaine, fondée en 2018 et en MLS depuis le début de cette saison. Une possibilité qui pourrait séduire Sergio Ramos qui, à 37 ans en 2022, pourrait chercher un dernier défi avant de raccrocher définitivement les crampons…