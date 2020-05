Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros danger pour Zidane dans ce dossier à 50M€ !

Publié le 25 mai 2020 à 23h30 par La rédaction

Courtisé par le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus, Ferran Torres aurait également quelques prétendants du côté de la Premier League, où il aurait aussi la cote…

L’avenir de Ferran Torres pourrait s’écrire loin de Valence la saison prochaine. Véritable crack espagnol, l’ailier de 20 ans, champion d’Europe U19 avec les jeunes de la Roja en terminant meilleur buteur du tournoi, attire les plus gros clubs européens… à commencer par le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus. Si Zidane apprécie beaucoup son profil, il va devoir prendre une décision rapidement concernant le crack des Murceliagos , puisque la Premier League aurait aussi un œil sur lui…

Liverpool et les deux Manchester dans la bataille ?