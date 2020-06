Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud s'attaque à une pépite brésilienne !

Publié le 9 juin 2020 à 18h45 par La rédaction mis à jour le 9 juin 2020 à 18h47

À la recherche de bons coups, l’OM et l’OL seraient venus au renseignement pour Marcos Paulo, jeune buteur de Fluminense au Brésil.

La rivalité entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se déroule aussi pendant la période estivale avec le mercato. Souvent par le passé, les deux Olympiques se sont affrontés pour recruter des joueurs. Alors que le mercato international n’a pas encore ouvert, cela n'empêche pas les deux clubs de prospecter pour trouver de nouveaux joueurs. Pour l'OM, la situation économique est difficile avec l’obligation de dégager 60M€ de vente cet été. Un montant qui oblige le club phocéen à chercher des jolis coups sur le marché avec un bon rapport qualité-prix. En parallèle à la piste M’Baye Niang de Rennes, l’OM sonde le marché pour trouver d’autres attaquants avec un prix intéressant. Il se pourrait bien que les Marseillais aient activé une nouvelle piste mais ils ne seraient pas seuls sur le dossier.

Fluminense demanderait 15M€