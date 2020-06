Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait régler un dossier prioritaire !

Publié le 10 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Le contrat de Sergio Ramos expirant en juin 2021, le Real Madrid se pencherait sur sa succession et a reçu une très bonne nouvelle du RC Leipzig pour Dayot Upamecano.

Comme il a été stipulé dans la presse ibérique ces dernières semaines, l’objectif de Zinedine Zidane serait d’apporter une touche française plus importante au sein de l’effectif merengue qui en compte déjà quelques-uns. Ainsi, Dayot Upamecano pourrait débarquer au Real Madrid qui comblerait le désir de son entraîneur et réglerait un problème de taille par la même occasion. À 21 ans, le défenseur central de Leipzig dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 et sera vendu cet été si aucune prolongation ne venait à voir le jour. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui songerait à lui pour succéder au vieillissant Sergio Ramos.

« Il ne sera pas autorisé à partir gratuitement »