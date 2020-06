Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle porte se fermerait pour James Rodriguez

Publié le 10 juin 2020 à 1h30 par Th.B.

James Rodriguez ne devrait pas être conservé cet été. En effet, le Real Madrid souhaiterait vendre le Colombien à un an de la fin de son contrat. Néanmoins, les prétendants ne seraient pas légion et Manchester United ne semble pas être intéressé par son profil.

Elle paraît loin l’époque du Mondial de 2014 au cours duquel James Rodriguez a enflammé la compétition avec la sélection colombienne. Dans la foulée de la Coupe du monde, Rodriguez quittait l’AS Monaco pour rejoindre une institution : le Real Madrid. Néanmoins, tout n’est pas rose à la Casa Blanca pour le milieu offensif, et particulièrement ces dernières années. De 2017 à 2019, James Rodriguez a d’ailleurs été prêté au Bayern Munich, où il n’a finalement pas été retenu par le club bavarois. Au Real Madrid, James Rodriguez ne semble pas figurer dans les plans de Zinedine Zidane. Une vente serait programmée pour cet été alors que son contrat arrivera à expiration en juin 2021. The Sun révélait ces dernières heures que Manchester United serait en pole position dans la course à la signature de James Rodriguez. La vérité serait cependant tout autre.

Manchester United finalement pas dans le coup pour James Rodriguez ?