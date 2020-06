Foot - Mercato

Mercato : Pourquoi le rêve de Pogba de rejoindre le Real Madrid ne se réalisera pas

Publié le 9 juin 2020 à 17h30 par Thomas Bourseau

Contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2021, bien qu’une option pour une année supplémentaire figure dans son bail, Paul Pogba est annoncé du côté du Real Madrid, de la Juventus ou encore du côté du PSG. Néanmoins, compte tenu de la réalité économique actuelle, son départ est très compromis voire impossible.

À l’instar du feuilleton Neymar, le dossier Paul Pogba est un marronnier. À l’approche de chaque mercato estival, l’international français anime l’actualité sur le marché des transferts. Depuis son arrivée à Manchester United à l’été 2016 après quatre saisons qui l’ont révélées à la Juventus, Pogba fait tourner bien des têtes. Que ce soit le FC Barcelone, le Real Madrid, le PSG ou encore son ancien club de la Juventus, tous ont un temps eu des vues sur le champion du monde tricolore. En juin 2019, Paul Pogba ouvrait grand la porte à un départ de Manchester United, après trois ans passés au club. Pour lui, il était temps de se lancer un nouveau challenge. « J’ai vécu des bons et des mauvais moments, comme partout ailleurs. Après cette saison, qui a été ma meilleure d’un point de vue personnel, et tout ce qu’il s’y est passé... Je pense que cela pourrait être le bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à cela : vivre une nouvelle aventure ailleurs ». Le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane qui n’a cessé d’évoquer une potentielle arrivée de son compatriote à la Casa Blanca, semble avoir fait des pieds et des mains pour l’accueillir. Néanmoins, le président Florentino Pérez ne verrait pas en Pogba la recrue idéale pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 31 mai dernier que l’entraîneur du Real avait discuté avec Mino Raiola, agent de la star de Manchester United, dans le cadre d’un éventuel transfert pour le mercato estival à venir. L'option PSG plaît au principal intéressé, toujours selon nos informations, mais la crise financière engendrée par le Covid-19 risque de considérablement son transfert.

Pogba, un profil qui plaît, mais…

Hormis le Real Madrid, la Juventus rêve toujours de Paul Pogba. Certes, son directeur sportif Fabio Paratici a fait part de la difficulté de s’attacher les services du champion du monde tricolore cet été à cause de la réalité économique actuelle. Néanmoins, Pogba figurerait toujours sur les tablettes de la Juventus qui serait prête à faire un échange XXL pour parvenir à ses fins comme le révélait la presse transalpine ces dernières semaines. La donne semble cependant avoir changé. D’une part parce que les finances des clubs et des cadors européens ne sont pas au beau fixe à cause de la suspension des compétitions. De plus, bien que Manchester United ne fermerait pas la porte au transfert de Paul Pogba, les dirigeants des Red Devils attendraient toujours une offre avoisinant les 100M€. En l’état actuel des choses, quel club serait susceptible de débourser une telle somme et d’assurer son salaire de 17M€ annuel ? Très peu voire aucun, alors que la plupart des cadors européens ont demandé à leurs joueurs de réduire leurs salaires afin de ne pas augmenter les pertes causées par le Covid-19. D’après Goal , l’avenir de Paul Pogba serait déjà tout tracé et s’inscrit sans aucun doute à Manchester United, où il lui reste une année sur son contrat avec une autre en option.

Bruno Fernandes, la clé du puzzle