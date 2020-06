Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Opération séduction lancée pour Lautaro Martinez ?

Publié le 9 juin 2020 à 16h00 par A.C.

Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, s’est exprimé une nouvelle fois au sujet de l’avenir de Lautaro Martinez.

Lionel Messi veut retrouver Lautaro Martinez au FC Barcelone, mais pour le moment, c’est mal embarqué. Le club catalan n’a pas des moyens financiers illimités et, surtout, ne souhaite pas lever la clause de départ de l’attaquant de l’Inter, fixée à 111M€. Interrogé par La Gazzetta dello Sport , Giuseppe Marotta s’est montré clair, au sujet de l’avenir de l’Argentin. « Il n’y a pas la volonté de le vendre, de la part de l’Inter. C’est un jeune joueur, il a l’avenir devant lui et c’est un élément important du dispositif de Conte » a assuré l’administrateur délégué de l’Inter.

« Lautaro veut le Barça ? Alors on parlera avec lui »