Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message fort pour l’après-Ramos !

Publié le 9 juin 2020 à 22h30 par Th.B.

Alors que Dayot Upamecano serait perçu comme étant le profil parfait pour succéder à Sergio Ramos au Real Madrid, le directeur général du RB Leipzig a ouvert la porte à un départ du défenseur français.

Et si le successeur de Sergio Ramos était un espoir du football français ? En avril dernier, SPORT révélait que l’objectif de Zinedine Zidane cet été serait de franciser l’effectif du Real Madrid. Eduardo Camavinga, Paul Pogba ou encore Dayot Upamecano seraient des profils appréciés du technicien français. Le défenseur du RB Leipzig, sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club allemand, pourrait débarquer cet été au Real Madrid afin de prendre à terme la succession de Sergio Ramos qui se trouve dans la même situation contractuelle que le Français. Ne souhaitant pas s’asseoir sur une indemnité de transfert en laissant partir Upamecano libre de tout contrat en 2021, le directeur général de Leipzig a assuré qu’il serait transféré cet été en cas d’absence d’un accord pour une prolongation.

« Soit il signe une prolongation de contrat, soit il part »