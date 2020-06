Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment remplacer Thiago Silva ?

Publié le 10 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat à l'issue du mois, Thiago Silva ne devrait pas prolonger son contrat au PSG et quitter le club de la capitale, huit ans après son arrivée. Leonardo doit désormais gérer sa succession du défenseur brésilien. Mais quelle serait la meilleure option ?

C'est une page qui va se tourner cet été au Paris Saint-Germain. Huit ans après son arrivée, Thiago Silva devrait quitter le club de la capitale à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Le Brésilien aura probablement l'occasion de disputer la fin de la Ligue des Champions avec le PSG avant de définitivement quitter le club qu'il a rejoint le 15 juillet 2012. L'Equipe révélait effectivement que le Leonardo avait tranché en annonçant à Thiago Silva qu'il ne serait pas conservé en vue de la saison prochaine. Probablement pour des raisons économiques, le salaire d' O Monstro étant l'un des plus importants du vestiaire. Et visiblement, Leonardo estimait qu'il était trop élevé pour un joueur approchant des 36 ans. Comme révélé par le10sport.com, Carlo Ancelotti, l'entraîneur d'Everton, souhaiterait d'ailleurs en profiter pour récupérer Thiago Silva. Mais comment Leonardo va faire pour remplacer son capitaine ?

Qui peut faire oublier Thiago Silva ?

Les options sont nombreuses pour le directeur sportif du PSG. Tout d'abord, il peut choisir de ne recruter personne et faire confiance aux défenseurs centraux déjà présents au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. Dans ce cas de figure, Marquinhos et Presnel Kimpembe composeraient la charnière centrale titulaire tandis que Thilo Kherer et Abdou Diallo joueraient leurs doublures, sans oublier Tanguy Kouassi, toujours en discussions pour la signature de son premier contrat professionnel. L'autre option consisterait à recruter un nouveau défenseur central. Mais trouver un joueur de la dimension de Thiago Silva coûte très cher. Dans cette optique, Leonardo se tournerait probablement vers la Serie A. Comme révélé par le10sport.com le 10 mai dernier, Alessio Romagnoli (Milan AC) est toujours apprécié par le directeur sportif du PSG. Les noms de Milan Škriniar (Inter Milan) et Kalidou Koulibaly (Naples) reviennent également avec insistance. Mais là encore ce sont des dossiers onéreux, d'autant plus que leur éventuelle arrivée freinerait l’éclosion de Marquinhos, promis à devenir le capitaine du PSG et le successeur de Thiago Silva. Quoi qu'il soit, Leonardo s'offre un nouveau chantier important pour le mercato estival...



