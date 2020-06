Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le dossier Thiago Silva toujours ouvert !

Publié le 10 juin 2020 à 14h30 par La rédaction

Malgré les informations du journal L’Équipe indiquant que le PSG allait tourner la page Thiago Silva, le dossier serait toujours ouvert. Voici nos informations.

Dans le dossier Thiago Silva, tout n’est pas complètement joué. S’il est exact que la tendance est désormais plus à un départ du Brésilien, dont le contrat prend fin à la fin du mois, les discussions entre les différentes parties ne sont pas totalement terminées. Selon nos informations, le joueur est toujours en réflexion et souhaite poursuivre avec Paris. Il pourrait même rencontrer Leonardo très prochainement pour discuter de sa situation.

Paris lui a fait une offre