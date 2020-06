Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une brèche à exploiter pour Leonardo avec Bennacer ?

Publié le 10 juin 2020 à 18h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien voir le dossier Ismaël Bennacer se débloquer, au cours des prochaines semaines.

Ce n’est plus un secret. Leonardo souhaite frapper un gros coup au milieu de terrain. Selon nos informations, le directeur sportif du Paris Saint-Germain concentre ses efforts sur Sergej Milinkovic-Savic. Le joueur de la Lazio est la grande priorité du PSG, mais pour le moment les dirigeants romains résistent. Ainsi, Leonardo a activé d’autres pistes. C’est le cas d’Ismaël Bennacer du Milan AC, pour lequel une offre de 30 et une autre de 40M€ ont été formulée par le PSG, comme vous l’a révélé Le 10 Sport.

L’Europe pour garder Bennacer, sinon...