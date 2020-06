Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle tendance forte pour Pjanic ?

Publié le 10 juin 2020 à 13h45 par A.C.

L’avenir de Miralem Pjanic, pisté par le PSG, le Barça et Chelsea, devrait se décider au cours des prochaines semaines.

Moins physiques et moins jeune que Sergej Milinkovic-Savic, grande priorité de Leonardo selon nos informations, Miralem Pjanic reste tout de même une recrue de premier rang. A la recherche de renforts au milieu de terrain, le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait d’ailleurs se laisser tenter. Le 24 avril dernier, nous vous révélions qu’un premier contact a été noué entre le PSG et l’entourage de Pjanic. Depuis, le FC Barcelone a toutefois fait irruption dans ce dossier, proposant un échange avec Arthur, qui fait particulièrement saliver la Juventus.

Pjanic, pas si simple pour le Barça ?