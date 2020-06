Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or offert à Paulo Dybala ?

Publié le 10 juin 2020 à 10h15 par A.C.

La carrière de Paulo Dybala, star de la Juventus et lié régulièrement au Paris Saint-Germain ces dernières années, pourrait prendre une nouvelle tournure.

Lors de son retour, l’été dernier, Leonardo a failli frapper un très gros coup. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait en effet pu arracher Paulo Dybala à la Juventus. Des négociations ont en effet eu lieu et, récemment, le principal concerné a confirmé. « Il y a un an, la Juventus ne comptait plus sur moi. Ils ne voulaient plus que je continue à jouer ici. Manchester United et Tottenham étaient venus me chercher et je crois que le PSG aussi » a déclaré Dybala, au micro de CNN . « Mais je voulais rester, je restais sur des mois compliqués et je ne voulais pas partir en laissant cette image ». Quelques mois plus tard, la situation a radicalement changé... et pas en faveur du PSG !

La Juve veut prolonger Dybala, mais...