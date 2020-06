Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien prend position dans ce dossier chaud du Barça !

Publié le 10 juin 2020 à 8h30 par T.M.

Alors que l’avenir d’Arthur Melo est toujours au centre des rumeurs au FC Barcelone, Quique Setien s’est prononcé sur le cas du milieu de terrain brésilien.

Pour la saison prochaine, le FC Barcelone cherche notamment à faire venir Miralem Pjanic. Cela discute donc avec la Juventus, mais la condition pour l’arrivée du Bosnien en Catalogne était qu’Arthur Melo fasse le chemin inverse. Problème, le Brésilien n’a aucune intention de faire ses valises cet été et l’a clairement fait savoir au Barça et à la Juve. De quoi enterrer ce dossier ? Pas sûr. En effet, les rumeurs sont toujours nombreuses et selon certains, les Blaugrana ne perdraient pas espoir de faire céder Arthur, qui pourrait finalement céder et accepter ce départ vers la Juventus.

« Je compte sur tout le monde »