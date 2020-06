Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grosse affaire en prévision pour cet attaquant ?

Publié le 10 juin 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors que Lorient aurait proposé une offre de 5M€ à l’ASSE pour Franck Honorat, le Stade Brestois serait également passé à l’action avec semblerait-il une proposition plus importante.

Avec ses 9 titularisations pour 12 apparitions en Ligue 1, Franck Honorat (23 ans) a délivré 3 passes décisives pour ses coéquipiers cette saison. Depuis l’été 2018, l’ailier est contractuellement lié au club stéphanois, mais a disputé sa première saison dans le Forez cette année puisqu’il était prêté à Clermont lors du précédent exercice. Après un an passé à Saint-Étienne, Honorat serait susceptible de déjà plier bagage. C’est du moins ce que les dernières nouvelles laissent entendre.

Une belle vente d’Honorat grâce à la bataille entre Lorient et Brest ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Franck Honorat semblerait à ce jour avoir peu de chances d’honorer son engagement jusqu’à son terme. RMC Sport a assuré ces dernières heures que le FC Lorient, qui va être promu dans l’élite pour la saison prochaine, aurait transmis une indemnité de transfert de 5M€ à l’ASSE pour que les Verts cèdent leur attaquant. Journaliste pour Eurosport , Manu Lonjon en a rajouté une couche sur ce dossier et annonce que le club breton va devoir faire face à un voisin. En effet, le Stade Brestois serait également dans le coup et aurait surenchéri dans l’espoir de boucler cette opération. Le montant de l’offre en question est estimé à 5M€ plus un pourcentage à la revente comme l'explique Manu Lonjon sur son compte Twitter . Tout porte à croire qu’un départ de Franck Honorat se dessinerait.