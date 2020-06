Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce de taille sur une piste de l'été !

Publié le 10 juin 2020 à 9h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs semaines, le milieu du RC Strasbourg Adrien Thomasson n’aurait toujours pas pris de décision concernant son avenir, et serait actuellement en « pleine phase de réflexion ».

L’avenir d’Adrien Thomasson semble toujours flou. Sous contrat jusqu’en 2021 avec le RC Strasbourg, le milieu français ne sait toujours pas de quoi sera fait son futur, alors que plusieurs clubs sont annoncés comme étant des courtisans à sa signature. Parmi eux, l’OM fait partie des prétendants, et son profil correspond parfaitement à celui du milieu de terrain recherché par André Villas-Boas : gros volume de jeu, capable d’évoluer à plusieurs postes, Thomasson pourrait parfaitement se fondre dans le jeu marseillais. Après l’arrêt des discussions pour sa prolongation de contrat à Strasbourg en raison du coronavirus, ce dernier serait toujours en pleine réflexion pour son avenir…

« Il n’a pas pris de décision définitive »