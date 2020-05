Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Zubizarreta veut Thomasson mais ne peut rien faire !

Publié le 12 mai 2020 à 11h30 par Alexis Bernard

Sur les tablettes de l’OM, Adrien Thomasson est un profil fortement apprécié par Andoni Zubizarreta. Mais le directeur sportif marseillais n’a absolument aucune marge de manœuvre.

Révélé par France Football , l’intérêt de l’OM pour Adrien Thomasson est bien réel. Le 10 Sport a eu confirmation que la cellule de recrutement marseillaise bossait bien sur le dossier et que c’était même Andoni Zubizarreta, en personne, qui en était à l’origine. Le technicien espagnol est séduit par le profil très complet du milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg, mais également par sa mentalité. Adrien Thomasson (26 ans) est un joueur aussi polyvalent que combatif et visiblement, Andoni Zubizarreta est tombé sous son charme. En revanche, nous avons également eu confirmation que l’intérêt du LOSC est infondé. Christophe Galtier comme Luis Campos ne songent pas à Thomasson pour le prochain mercato estival.

L’OM ne peut rien faire

De tous les clubs intéressés par Adrien Thomasson, c’est bien l’OM qui semble le plus chaud à l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais en l’état, Andoni Zubizarreta ne peut absolument rien faire pour avancer dans ce dossier. Les finances marseillaises étant dans un état catastrophique, le club ne peut pas bouger le petit doigt sur le moindre transfert et envisager de boucler la moindre arrivée. Il n’y a que la perspective d’un joueur susceptible d’être prêté ou bien la signature d’un joueur libre de tout contrat qui puisse faire bouger le recrutement phocéen. Et encore, le salaire d’un joueur libre pourrait poser souci, la masse salariale du club étant pleine à ras bord…



Impuissant, Andoni Zubizarreta ne peut donc rien entamer pour Adrien Thomasson, dont le contrat est pourtant un atout favorable à une offensive potentielle. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain est clairement en position de force pour négocier son départ, à petit prix. Avec l’OM dans son viseur, Thomasson pourrait clairement organiser sa sortie très proprement. Mais l’écurie phocéenne est dans l’incapacité de pouvoir lui proposer quoi que ce soit. Tant que les finances sont dans cet état, l’OM ne fera rien. La priorité est à la vente des talents. Boubacar Kamara, Morgan Sanson et Florian Thauvin sont en première ligne. Dans le même temps, Strasbourg cravache pour prolonger Adrien Thomasson. Le coach Thierry Laurey veut absolument le conserver. Un Thomasson avec un an de contrat est susceptible d’entrer dans la petite enveloppe mercato attendue pour cet été. Mais un Thomasson avec un nouveau contrat…