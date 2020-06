Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rebondissement encore possible pour l’avenir de Villas-Boas ?

Publié le 10 juin 2020 à 4h45 par T.M.

André Villas-Boas l’a donc annoncé, il sera toujours sur le banc de l’OM la saison prochaine. Et si un ultime rebondissement était encore envisageable pour l’avenir du Portugais ?

Les fans de l’OM peuvent souffler, André Villas-Boas sera toujours sur le banc marseillais la saison prochaine. Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, à qui le Portugais avait lié son avenir, un froid avait ainsi jeté sur le sort du Special Two. Finalement, après de longs jours d’incertitude, Villas-Boas est finalement revenu sur sa décision, annonçant son choix d’honorer sa dernière année de contrat. C’est d’ailleurs en 2021 que l’ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham devrait quitter la Canebière. A moins qu’une surprise ne vienne tout gâcher pour la saison prochaine…

Et si Villas-Boas retourner encore sa veste ?