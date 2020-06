Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de Quique Setien sur son avenir !

Publié le 10 juin 2020 à 10h00 par T.M.

Ayant signé un contrat jusqu’en 2022 avec le FC Barcelone, Quique Setien s’est confié sur son avenir en Catalogne et un départ plus rapide que prévu…

En janvier dernier, après s’être séparé d’Ernesto Valverde, le FC Barcelone avait coché plusieurs noms pour occuper le poste d’entraîneur, mais ce siège est finalement revenu à Quique Setien. Ancien entraîneur du Betis Séville, l’Espagnol s’est vu confier la lourde mission de remettre le club catalan sur le droit chemin. Pour cela, Setien a signé un contrat jusqu’en 2022, mais rien ne dit qu’il aille jusqu’à cette date. En effet, une clause dans son contrat faciliterait son départ en 2021 si jamais le nouveau président ne comptait plus sur lui. Une collaboration qui pourrait toutefois s’arrêter avant encore. Et le technicien de 61 ans en est bien conscient.

« Si je me suis plus trompé que j’ai eu raison… »