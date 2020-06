Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le poste de Quique Setién est très demandé !

Publié le 8 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Légende du FC Barcelone, Ronald Koeman se verrait bien s'asseoir sur le banc catalan à moyen terme.

En cours de saison, le FC Barcelone a décidé de se séparer des services d'Ernesto Valverde. Pour le remplacer, de nombreux noms ont circulé avant que Quique Setién ne soit nommé. Xavi a décliné l'offre du Barça, tandis que pour Ronald Koeman, ce n'était pas le bon moment. En effet, l'ancien joueur du club blaugrana est sélectionneur des Pays-Bas et il ne se voyait pas quitter ses fonctions à quelques mois de l'Euro. Malgré tout, le technicien néerlandais compte bien un jour avoir l'opportunité de prendre en mains l'équipe catalane.

Koeman se place