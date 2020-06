Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prix est fixé pour M’Baye Niang !

Publié le 8 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité de l’OM pour ce mercato estival, M’Baye Niang devrait coûter environ 20M€ comme le réclame le Stade Rennais.

« C’est vrai qu'il y a eu des discussions, mais il n'y a rien de concret. Je n'ai pas signé et l'OM a des problèmes à régler. C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir, et quoi qu'il arrive, le Stade Rennais sera dans mon cœur », a récemment confié M’Baye Niang sur un possible transfert vers l’OM qui le suivrait avec insistance. Et alors que le club phocéen aura des moyens financiers limités cet été, pourra-t-il trouver un accord Rennes pour boucler le dossier Niang ?

Niang, c’est 20M€

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le Stade Rennais n’écoutera aucune proposition en-dessous de 20M€ pour M’Baye Niang cet été, et l’OM devra donc au minimum aligner cette somme pour espérer attirer l’attaquant sénégalais. Néanmoins, comme nous vous l’avons expliqué, le club marseillais n’a jamais échangé avec Niang jusqu’à maintenant et n’a pas encore formulé d’offre.