Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sprint final dans le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 10 juin 2020 à 9h30 par A.C. mis à jour le 10 juin 2020 à 9h35

Le FC Barcelone va affronter des semaines cruciales pour Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter annoncé comme la grande priorité de cet été.

Lautaro Martinez va-t-il résister aux sirènes du FC Barcelone ? A en croire la presse espagnole, il y aurait d’ores et déjà succombé. Un accord existerait en effet entre le Barça et l’attaquant, qui pourrait gagner près de 10M€ par an en Catalogne. Le problème, c’est de trouver un accord avec l’Inter. Récemment encore les Nerazzurri ont rappelé que Lautaro Martinez a une clause de départ fixée à 111M€, mais le Barça ne souhaite pas du tout la lever. Au lieu de ça, le club catalan s’efforce de trouver des formules comprenant des sommes d’argent et des joueurs en échange... mais aucune n’a convaincu l’Inter jusque-là.

Le Barça a jusqu’au 7 juillet pour Lautaro Martinez