Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez, pourquoi ça n’avance pas…

Publié le 10 juin 2020 à 1h00 par La rédaction

Au sein du FC Barcelone, on commencerait à craindre un échec du dossier Lautaro Martinez, rejetant la responsabilité sur l’Inter, qui refuserait de vendre. Vraiment ?

Dans son édition du jour, le quotidien sportif italien Tuttosport annonce qu’au sein du FC Barcelone, certains commenceraient à s’inquiéter devant la perspective d’un nouvel échec « à la Neymar » pour Lautaro Martinez, le club catalan s’avérant incapable de finaliser le deal alors que le joueur avait de son côté donné son feu vert pour venir. Selon le quotidien italien, au sein du FC Barcelone, on commencerait à en imputer la responsabilité à la direction de l’Inter, qui serait coupable, comme son homologue du Paris Saint-Germain la saison dernière, de ne pas vraiment vouloir négocier le transfert, ce qui expliquerait pourquoi le deal Lautaro Martinez n’avancerait pas. Il n’est pas certain qu’il faille croire la version du FC Barcelone. A l’analyse, il existe une raison principale pour laquelle le club catalan ne finalise pas le transfert du buteur argentin.

Une raison très simple